محافظ البحيرة تشهد الحفل الختامي لمشروع تطوير البنية التحتية الحضرية

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فعاليات الحفل الختامي لمشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، بالشراكة مع وزارة الإسكان، صندوق التنمية الحضرية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، والاتحاد الأوروبي.

أُقيمت الفعاليات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية الحضرية ومسؤولي السفارة الألمانية وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومحافظي أسيوط وأسوان والقليوبية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة منال عبد المنعم، المشرف العام على المراكز التكنولوجية ومحمد محجوب، رئيس مدينة ادكو وعدد من القيادات التنفيذية.

وشهد الحفل استعراض إنجازات مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية" بمحافظات البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط، كنماذج يحتذى بها في تحقيق التنمية المستدامة لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية، وتعزيز الكفاءات المؤسسية على المستوى المحلي.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن دعم التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيدة بالدور الفعال الذي تقوم به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تنفيذ مشروعات تعزز التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع بناء القدرات يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية الهادفة، حيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، مؤكدة تطلع الوزارة إلى التوسع في تنفيذ مثل هذه المشروعات في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة لخلق بيئة آمنة ومستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر في كلمتها عن خالص تقديرها للقائمين على المشروع ولجميع الشركاء المحليين والدوليين، مشيدة بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المحافظ أن هذه المشروعات تمثل نموذجا عمليا للتنمية الحضرية المستدامة، مؤكدةً أن التعاون مع الوكالة الألمانية يعكس شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.



كما أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن محافظة البحيرة حظيت بنصيب متميز من هذا المشروع، من خلال إنجازات عدة بمدينة إدكو، شملت:

السوق المفتوح بإدكو والذي صمم بشكل حضاري على مساحة 2000 م²، ليوفر بيئة آمنة للتسوق لـ 15,000 مواطن يوميًا، ويستوعب 400 بائع، كما يوفر فرص عمل مباشرة لـ 13 مواطنًا.

طريق المصيف: يمتد بطول 2 كم، ويُحسن كفاءة المرور بحارتين بعرض 8 أمتار لكل منهما، بالإضافة إلى عواكس أرضية وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

الحديقة العامة بإدكو: وهى مركز مجتمعي متكامل على مساحة 10,500 م²، يضم مناطق ترفيهية وثقافية ومكتبة داخلية ، ويوفر 47 فرصة عمل، مع تصميم ملائم لذوي الهمم.

وأكدت المحافظ على سعادة أهالي ادكو بافتتاح تلك المشروعات والتي توفر الخدمات اللازمة وتحسين البنية التحتية للمدينة، مشيرة إلى أنه تم تدريب عدد من الجمعيات الأهلية للتعامل مع تلك المشروعات وحسن ادراتها للحفاظ عليها.

كما أكد رئيس جهاز التنمية الحضرية على الجهود الذي يقوم بها الصندوق والتي تعمل على التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية تعد نموذجًا عمليًا لوضع فكر جديد للمخططات المُنتجة لبرامج تنموية متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأشاد جميع الحضور ومسؤولي الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية GIZ، بجهود محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية في تذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية لدعم أجندة التنمية المستدامة.

وعلى هامش الاحتفالية تم تفقد المعرض الخاص بالصور التي أوضحت المجهودات التي تمت وقام بها الجهاز خلال الفترة الماضية بمحافظات الإسكندرية وأسيوط والبحيرة.