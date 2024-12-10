العشري: الفراغ السياسي يسود سوريا والحل في إنشاء حكومة مؤقتة سريعًا

قال أشرف العشري الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك حالة من الفراغ السياسي تسود سوريا، نجمت عن قرار انتهاء فترة حكم رئيس سوريا الأسبق بشار الأسبق، والتي منحت إسرائيل الفرصة لاستمرار عملية الاجتياحات وتوجيه الضربات.

وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن ما يحدث في سوريا ليس وليد اللحظة، إذ إنه حدث في عهد بشار الأسد في عام 2013 بعد ما يُعرف بربيع العرب في سوريا، مشيرًا إلى أنَّه منذ 2011 بدأت الأجواء السورية تصبح مستباحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بضربات واستهدافات بحجة أن هناك استهدافا لكل ما يتعلق بحزب الله.

وتابع، رغم أن وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تغير المعادل، إذ سعى إلى تخريب قطاع غزة على مدار 14 شهرًا، ومن ثم لبنان، وهو يتجه الآن إلى التخريب في الأراضي السورية، إذ إنه يرى أن هناك فرصة للاستغلال السياسي ويسعى لتغيير المعادلة حتى لا يكون هناك أي استقرار في سوريا.