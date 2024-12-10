المدن والكنائس تتزين بشجرة الكريسماس إيذانًا بقدوم عيد الميلاد

مع اقتراب عيد الميلاد، انطلقت احتفالات تزيين شجرة الكريسماس في مختلف المدن حول العالم، وتُعد الشجرة رمزًا أساسيًا للاحتفال بهذه المناسبة، حيث تُزين بالأضواء الملونة، الكرات البراقة، والنجوم التي تضفي أجواءً مبهجة تمهيدًا لاستقبال عيد الميلاد.

في العديد من الكنائس والميادين العامة، توافدت العائلات للمشاركة في مراسم إضاءة شجرة الكريسماس، وهي لحظة مميزة تُمثل رمزًا للسلام والأمل، وتُقام أيضًا فعاليات مرافقة مثل الأسواق الاحتفالية، عروض الكورال، وأنشطة للأطفال، مما يعزز الأجواء الاحتفالية.

"مع كل ضوء يضيء شجرة الكريسماس، نتمنى أن تعم الفرحة والسلام في قلوب الجميع"، هكذا عبر أحد المنظمين عن أمنيته للموسم الاحتفالي.