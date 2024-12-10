الكرة النسائية.. الزمالك يسعى لاقتناص نقاط الاتحاد السكندري في الدوري

يلتقي اليوم الثلاثاء، فريق نادي الزمالك لكرة القدم النسائية بقيادة الكابتن عادل حسين المدير الفني للفريق، نادي الاتحاد السكندري، ملعب وابور المياه بالإسكندرية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

ويسعى عادل حسين خلال المباراة بحسم نقاط جديدة تضاف لرصيد الفريق في الدوري.

وكان قد فاز فريق الزمالك لكرة القدم النسائية على فريق اتحاد بسيون برباعية نظيفة في الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية، ليجمع بهذا الفوز فريق الزمالك 18 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات حقق فيها ٦ انتصارات.

ويشهد اليوم الثلاثاء، عدة مباريات للجولة الحادية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية، وجاءت مباريات الدوري اليوم كالآتي: