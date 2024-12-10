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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و959 شاحنة و100 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 543 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 416 شاحنة و20 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وAlcudia Express بينما تغادر العبارة أمل والسفينة CS FORTUNE على متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلى الصين، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية وAlcudia Express، كما تم تداول 2200 طن بضائع و305 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1440 راكبا بموانيها.

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