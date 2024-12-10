محافظ المنوفية يتابع مع وفد "التخطيط" وبنك الاستثمار آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، وفد بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لآليات تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2024/2025.

وجاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية على التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار لتنفيذ الخطط التنموية لمشروعات البنية التحتية لقطاعات الصرف الصحي والمياه والرصف والمحطات الوسيطة وغيرها من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، مشيرًا إلى متابعته الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل بالمراكز والمدن للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبهم ثمن وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار جهود محافظ المنوفية في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاستثمارية والوصول إلى أعلى نسب إنجاز، مؤكدين أن الزيارة تأتى في إطار متابعة ما تحقق على أرض الواقع من مشروعات مدرجة بالخطة الاستثمارية والتعرف على معوقات التنفيذ وإتاحة الحلول اللازمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.