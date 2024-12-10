الولايات المتحدة وبريطانيا تناقشان قضايا دولية ملحَّة في حوار دفاعي بلندن

بحثت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، خلال حوار دفاعي مشترك سبل التعامل مع القضايا الدولية المُلحَّة، بما في ذلك الوضع في سوريا.

جاء ذلك خلال مشاركة نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال كريستوفر جريدي في الجولة الأخيرة من حوار الدفاع الأمريكي-البريطاني، الذي عُقد في لندن، مع السكرتير الدائم لوزارة الدفاع البريطانية ديفيد ويليامز ونائبة رئيس أركان الدفاع الجنرال شارون نيسميث.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحوار ركز على تعزيز الشراكة بين البلدين للشراكة عبر المجالات الاستراتيجية ومرونة القاعدة الصناعية وتطوير القدرات الدفاعية والتعامل مع القضايا الدولية الملحّة.

وناقش الجانبان، المراجعة الدفاعية الاستراتيجية الجديدة التي أصدرتها المملكة المتحدة والتعاون لتعزيز الجاهزية الاستراتيجي، بالإضافة إلى التصدي لروسيا في حربها بأوكرانيا.

وناقش المسؤولون "برنامج القتال الجوي العالمي"، وسبل تقليل الحواجز أمام تبادل المعلومات، والتي تُعتبر أساسية لنجاح شراكة "أوكوس" الثلاثية.

وأشارت هيكس إلى أن هذه المبادرات تمثل نموذجا للتعاون الفعّال لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم القواعد الدولية القائمة على القانون.

كما أعربت هيكس عن شكرها لديفيد ويليامز على جهوده خلال السنوات الأربع الماضية، التي ساهمت في تعزيز العلاقة الدفاعية التاريخية بين البلدين.

ويُعقد حوار الدفاع الأمريكي البريطاني مرتين سنويا؛ بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية والتقنية، وكانت الجولة السابقة قد عُقدت في واشنطن خلال يونيو الماضي.