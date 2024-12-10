ضبط 706 مخالفات تموينية بالمنيا خلال ديسمبر

أعلنت محافظة المنيا، ضبط 706 مخالفات متنوعة خلال حملات تموينية مفاجئة استهدفت المخابز والأسواق ومنافذ البيع المختلفة، وذلك خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه الجهود في إطار إحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق بين مديرية التموين، مباحث التموين، رؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 523 مخالفة في المخابز البلدية، شملت نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم تسجيل بيانات السجلات، التصرف في الدقيق، اختراق ماكينات المخابز، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين. كما تضمنت المخالفات عدم وجود لوحة بيانات التشغيل وعدم نظافة أدوات العجن.

وأشار إلى ضبط 180 مخالفة بالأسواق، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، بيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط 3 مخالفات في مجال المواد البترولية.