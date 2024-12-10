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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. تعرف على مباريات اليوم في الدوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يشهد اليوم الثلاثاء، عدة مباريات للجولة الحادية عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

حيث شملت الجولة 7 مباريات تمت على مدار أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، وقد تضمنت المباريات أمس 4 مباريات كان أبرزها مباراة الأهلي والبنك الأهلي الذي فاز فيها الأهلي 2-0 وحقق العلامة الكاملة وعزز صدرته ليصل رصيد نقاطه 30 نقطة جمعها من خلال 10 مباريات خلال الجولات العاشرة التي خاضها.

كما يشهد اليوم مباريات قوية أبرزها مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، وبيراميدز ضد زد.

وجاءت مباريات الدوري اليوم كالآتي:

الاتحاد السكندري ضد الزمالك - ملعب وأبور المياة بالإسكندرية الساعة 2:30م

الجونة ضد المقاولون العرب- ملعب دار ضباط الوقود الساعة 2:30م

بيراميدز ضد زد إف سي - ملعب فرعى استاد الدفاع الجوي الساعة 2:30م

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