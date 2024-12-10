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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 31,007.7 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.02%، مسجلًا 13,629.78 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.09%، وصولًا إلى مستوى 3,206.16 نقطة، كما تراجع أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.02%، وصولًا إلى 8,531.99 نقطة

وتراجع  أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 11,738.92 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.12%، وصولًا إلى 6,826.91 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX30capped بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 38,377.78 نقطة.

في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء وارتفع أيضا مؤشر EGX30 البورصة