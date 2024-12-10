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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليونان تتوقع إيرادات سياحية قياسية تبلغ 22 مليار يورو في 2024

وزيرة السياحة اليونانية
وزيرة السياحة اليونانية أولجا كفالوياني
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توقعت وزيرة السياحة اليونانية أولجا كفالوياني، اليوم الثلاثاء، أن تحقق بلادها إيرادات سياحية قياسية تصل إلى حوالي 22 مليار يورو أي ما يعادل (حوالي 23.24 مليار دولار) هذا العام 2024، بزيادة تقدر بنحو 10% مقارنة بعام 2023.
وأشارت كفالوياني إلى أن هذه الإيرادات ستسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بعد أن حققت البلاد إيرادات سياحية بلغت 20 مليار يورو في العام الماضي، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت، معززةً بذلك مكانة السياحة كأحد المحركات الأساسية لاقتصاد البلاد.
وأوضحت كفالوياني "هذا العام نتوقع أن تبلغ الإيرادات حوالي 22 مليار يورو".

اليونان إيرادات سياحية