مهرجان فنون الأداء يكرم التهامي والسقا الأحد المقبل

يكرم مهرجان فنون الأداء خلال حفل افتتاح دورته الرابعة بمسرح السامر، وذلك الأحد المقبل، الموافق 15 ديسمبر الجاري، عدد من القامات الفنية من رموز الفن والأدب الشعبي، ومن هؤلاء المكرمين: المغني والمنشد الشيخ ياسين التهامي، والدكتور الفنان سامي عبد الحليم، وأستاذ الأدب الشعبي الدكتور سميح شعلان، واسم الفنان الراحل محمود رضا، واسم المخرج الراحل صلاح السقا الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه.

مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة يرأسه شرفيا المخرج أحمد البوهي، ويقام برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني، ومدير المهرجان حسن علي، ومنسق عام المهرجان عمرو محروس، ورئيس الاتحاد أحمد علي.

وأعلنت إدارة المهرجان في بيان سابق عن لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية، وهم: الدكتور الفنان أيمن الشيوي، والدكتور محمود صبري، ومصمم الديكور المسرحي حازم شبل، والمخرج إسلام إمام، والمخرج أحمد حسن.