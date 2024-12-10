البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 19.7 مليار دولار

أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 141.6 مليار يوان (حوالي 19.7 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 %.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع ارتفع بنسبة 4.9 % على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وذكرت الهيئة أن حجم تجارة السلع ارتفع إلى 39.79 تريليون يوان، أو 5.6 تريليون دولار أمريكي، في الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين.

وأشارت بيانات صدرت عن الهيئة المذكورة إلى أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 6.7 % على أساس سنوي خلال تلك الفترة لتصل إلى 23.04 تريليون يوان، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.4 % لتبلغ 16.75 تريليون يوان.

