الكنيسة تبدأ اليوم احتفالات شهر كيهك

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ببدء شهر كيهك، الشهر الرابع في السنة القبطية والمعروف بشهر “التسبيح“ أو "الشهر المريمي".

ويتميز هذا الشهر بطقوسه الروحية العميقة وترانيمه المميزة التي تعكس أجواء الاستعداد لاستقبال ميلاد المسيح.

تتزين الكنائس خلال شهر كيهك بالصلوات الليلية الطويلة، المعروفة بـ"سبعة وأربعة"، وهي عبارة عن سبع قطع من الثيؤطوكيات (تمجيد للسيدة العذراء) وأربعة هوسات (تسابيح)، حيث يتجمع المؤمنون للصلاة والتأمل في خلاص البشرية من خلال تجسد المسيح.

يمثل شهر كيهك فرصة للتقرب من الله من خلال الصوم والصلاة، كما يُلقي الضوء على مكانة السيدة العذراء مريم في حياة الكنيسة، إذ يُطلق عليه أيضًا "شهر العذراء".

ويحرص الأقباط على حضور التسابيح والقداسات بشكل يومي، مستمدين القوة الروحية من ألحان الشهر المميزة التي تُعبر عن الفرح بميلاد المخلص.

وفي هذا السياق، دعت الكنيسة جميع أبنائها للمشاركة في هذه الاحتفالات الروحية، مؤكدة أن شهر كيهك يُعد فرصة فريدة للتوبة والتأمل، استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.

"لنرفع قلوبنا بالتسبيح في هذا الشهر المقدس، ونستعد لميلاد المسيح" هي الرسالة التي تُطلقها الكنيسة مع بداية هذا الشهر المبارك.