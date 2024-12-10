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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المكسيك: اغتيال عضو بالكونجرس الفيدرالي بالرصاص

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
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قُتل نائب بالكونجرس الفيدرالي المكسيكي بالرصاص في ولاية فيراكروز (شرق)، حسبما أعلن مكتب المدعي العام المحلي. 
ونقل راديو فرنسا الدولي عن بيان مكتب المدعي العام المحلي أن بينيتو أجواس أتلاهوا أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه لهجوم بسلاح ناري في بلدية زونجوليكا التي انتخب فيها، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بجراحه، كما تم العثور على جثة رجل آخر في مكان الهجوم.
ولم تقدم السلطات على الفور أي معلومات عن ملابسات الهجوم أو عن المهاجمين المحتملين. 
وكان النائب المقتول عضوا في حزب الخضر المعني بشئون البيئة في المكسيك الذي شكل مع حزبي العمل وحركة التجديد الوطني "مورينا"، مع الرئيسة اليسارية الجديدة كلوديا شينباوم، الائتلاف الذي يسيطر على الكونجرس المكسيكي المكون من مجلسين.

المكسيك اغتيال عضو بالكونجرس