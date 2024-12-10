جوتيريش يدين استمرار عنف العصابات في هايتي ويدعو لتسريع التقدم في عملية الانتقال السياسي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة، استمرار العنف الذي تمارسه العصابات وخسارة الأرواح في هايتي، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى تسريع التقدم في عملية الانتقال السياسي.

وأعرب جوتيريش - في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك - عن قلقه حيال الأنباء التي وردت عن قتل عصابة مسلحة لما لا يقل عن 184 شخصا، من بينهم 127 رجلا وامرأة مسنين، خلال الفترة ما بين 6 و8 ديسمبر الجاري في حي وارف جيريمي بـ"سيتي سولاي"، معزيا أسر ضحايا هذا العمل المروع.

ودعا سلطات هايتي إلى إجراء تحقيق شامل وضمان تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

وجدد جوتيريش، دعوته الملحة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم لبعثة الدعم الأمني ​​متعدد الجنسيات لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية بنجاح في التصدي للعنف الذي تمارسه العصابات.

