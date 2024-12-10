الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل القديس بطرس الرهاوي أسقف غزة

تحتفل الكنيسة اليوم بذكرى رحيل القديس بطرس الرهاوي، أسقف غزة، الذي يُعد من أعمدة الإيمان الأرثوذكسي ورمزًا للخدمة والمحبة.

عاش القديس حياة مليئة بالعطاء والتفاني في رعاية شعبه، مدافعًا عن الإيمان ومستمدًا قوته من تعاليم الإنجيل.

وُلد القديس بطرس الرهاوي في الرها وتلقى تعليمه الروحي منذ صغره، حيث تميّز بحكمته وتقواه ، وبعد سيامته أسقفًا على غزة، بذل جهوده في نشر التعاليم المسيحية الصحيحة، ورعاية المؤمنين في أوقات مليئة بالتحديات، مقدمًا نموذجًا في القيادة الروحية.

تُعتبر ذكرى رحيله مناسبة لتأمل حياته المليئة بالتضحيات، حيث ترك إرثًا عظيمًا من المحبة والقداسة التي لا تزال تلهم المؤمنين حتى اليوم.

وتحرص الكنيسة على إحياء ذكراه بالصلاة والتأمل في فضائله، داعية الجميع للاقتداء بمسيرته الروحية.