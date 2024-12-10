اليوم.. طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 22

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يكون طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 11 درجة.