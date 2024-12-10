جامعة مطروح توقع بروتوكول تعاون لدعم الطلاب ذوي الهمم

وقع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (أمديست)، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، بهدف تعزيز حقوق الطلاب ذوي الهمم ودعم دمجهم في المجتمع الجامعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بمدينة الأقصر.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الجامعة لتوفير بيئة تعليمية دامجة، تضمن تلبية احتياجات جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على إنشاء مركز متخصص لخدمة الطلاب ذوي الهمم، يقدم خدمات أكاديمية ونفسية وتأهيلية متكاملة، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي كان لها دور كبير في إنشاء العديد من المراكز المماثلة بالجامعات المصرية.

وأضاف رئيس جامعة مطروح، أننا نهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية موجهة للطلاب ذوي الهمم، وتطوير المناهج التعليمية لتكون متاحة للجميع، إلى جانب تعزيز الأنشطة الطلابية المشتركة بين جميع الطلاب؛ لتشجيع التفاعل والتعاون، بما يرسخ قيم المساواة والاندماج داخل الحرم الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا العمل على تجهيز البنية التحتية للجامعة بما يلبي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، مع الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوفير حلول تعليمية مبتكرة تساعدهم على تحقيق التفوق الأكاديمي.

وفي ختام تصريحه، وجه الدكتور النجار الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمهما المستمر في هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل تنفيذ مشروعات طموحة تسهم في تحقيق دمج فعّال ومستدام للطلاب ذوي الهمم.

جامعة مطروح تُوقِّع بروتوكول تعاون لدعم الطلاب ذوي الهمم

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