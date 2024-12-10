ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على الدقيق المدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فؤ بسيون، استولى على 10 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن نصف طن، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

تلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز بسيون، من ضبط صاحب مخبز استولى على 10 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها في السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شؤونها.