محافظ الدقهلية يتفقد أعمال عدد من إدارات الديوان العام للاطمئنان على سير العمل

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الإدارات بالديوان العام للمحافظة للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين وسرعة الاستجابة في الرد على شكواهم حيث تفقد إدارات فض المنازعات والتعاون الدولي والعلاقات العامة والاتصال السياسي والإدارة العامة للمخلفات الصلبة.

فيما رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وأكد "مرزوق" أنه لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أو تعطيلها تحت أي مبرر، مشددا على إدارة فض المنازعات عدم قبول أكثر من طلب سواء من مواطن أو محامي.

ووجه بزيادة عدد كاميرات المراقبة في محيط المركز التكنولوجي وفض المنازعات لمراقبة حركة سير العمل وحسن تقديم الخدمات للمترددين علي المركز، كما وجه بزيادة عدد المقاعد في استراحات المواطنين المترددين لأداء مصالحهم.

واستمع محافظ الدقهلية إلى عدد من المواطنين المترددين لتقديم طلبات أو لديهم شكوى ووجه بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين في إطار القانون.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود تقصير في أداء الاعمال المنوطة بها وسرعة الرد على الشكاوى حرصا على حقوق المواطنين.

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