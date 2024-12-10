محافظ أسوان يشارك في إطلاق مشروع بناء القدرات لتطوير البنية التحتية الحضرية

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "بناء القدرات لمشروع تطوير البنية التحتية الحضرية CBUID"، والذى سيتم تنفيذه داخل محافظة أسوان، وذلك فى الحفل الختامى الذى تم تنظيمه بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالقاهرة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأيضًا ممثلى الإتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فضلًا عن المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وفى كلمته، قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للقائمين على تنظيم الحفل لاختيار محافظة أسوان باعتبارها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ المشروع بها من خلال إجراء الدراسات الميدانية لاختيار أنسب المواقع لتطوير ورفع كفاءة مشروعات مرتبطة بمرافق البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية والمواقف والأسواق.

إجراءات تتعلق بتصميم أنظمة حديثة لإدارة الأزمات

وأوضح أن هذا المشروع الهادف يتضمن أيضاً إجراءات تتعلق بتصميم أنظمة حديثة لإدارة الأزمات مثل السيول أو إدارة المخلفات الصلبة، وليتكامل ذلك مع الدور التدريبى الذى سينفذه المشروع لتأهيل المختصين داخل المحافظة على كيفية تنفيذ أنظمة الإدارة للمشروعات المتنوعة.

وأشاد محافظ أسوان بتنفيذ المشروع لما يمثله من أهمية كبرى فى ظل الخبرات الدولية للاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالتنسيق مع الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بما يعزز من رفع قدرات فريق عمل المحافظة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى.

وأوضح أنه من أهم التحديات التى تواجهنا خلال المرحلة الحالية هى التغيرات المناخية، ولذا فوجب علينا أن نتكاتف جميعاً لمواجهة هذه التغيرات لما لها من تأثير مباشر على الأراضى والمحاصيل الزراعية وغيرها من التحديات الأخرى.

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