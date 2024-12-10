الإحصاء: ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 23.3% خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (23.3%).

وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (29.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (17.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (21.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (26.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (16.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (32.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (27.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (9.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (49.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (25.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.5%).

وأوضح الجهاز أنه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (29.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.6%).

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (24.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (30.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (27.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (23.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (22.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.7%).

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (21.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.9%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (17.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (49.3%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (23.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (22.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (26.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (24.9%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (34.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (21.8%).

أما قسم الرعاية الصحية فسجل ارتفاعاً قدره (31.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (40.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.4%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (26.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (44.2%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (60.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (25.5%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (48.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (27.9%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (44.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (62.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.8%).

وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (30.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.5%)، مجموعة خدمات الفنادق

بنسبة (26.9%).

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (19.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (27.7%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (5.5%).