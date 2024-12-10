ads
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين خطوات إيران لتوسيع برنامجها النووي

البرنامج النووي الإيراني
البرنامج النووي الإيراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران، حسبما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لتوسيع برنامجها النووي لزيادة معدل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو تحت الأرض بشكل كبير.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حكومات الدول الثلاث بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
كما أعرب البيان عن قلق الدول الثلاث، البالغ، لزيادة إيران عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة، وبدء استعداداتها لتثبيت بنية تحتية إضافية للتخصيب؛ مما يزيد من قدرة إيران على التخصيب.
وحث البيان، إيران بقوة على التراجع عن هذه الخطوات، ووقف التصعيد النووي على الفور.

بريطانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليورانيوم البرنامج النووي الإيراني