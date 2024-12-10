محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بالوايلي.. صور

تابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار الواقع في 79 شارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلي، وذلك برفقة اللواء طارق راشد، مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.

كما تواجد في موقع الحادث اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، بالإضافة إلى عدد من قيادات المحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار قديم، يعود تاريخ بنائه إلى ستينيات القرن الماضي، ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية بالإضافة إلى روف.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

وجّه الدكتور إبراهيم صابر بنقل المصابين إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم، كما شدد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية المكثفة لهم، وتوفير الإعانات العاجلة للمتضررين.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة، بالإضافة إلى إخلاء العقارات المحيطة بشكل احترازي من السكان دون نقل ممتلكاتهم، للتأكد من مدى تأثرها بالانهيار.

