أوستن يؤكد أهمية تعاون واشنطن مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أكد أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أهمية تعاون واشنطن مع الشركاء والحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

لويد أوستن، أهمية تعاون واشنطن مع الشركاء والحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

جاء ذلك أثناء زيارة أوستن لأفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية "يو.إس.إس جورج واشنطن" الراسية في قاعدة بحرية أمريكية بمدينة "يوكوسوكا" بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن أوستن قوله - في تصريحات على موقع وزارة الدفاع الأمريكية - "نرغب في أن تظل هذه المنطقة مفتوحة أمام حرية الملاحة البحرية وضمان حرية الملاحة الجوية عبر الطرق الجوية الدولية... وسوف نعمل مع الشركاء والحلفاء في المنطقة لضمان تحقيق ذلك الهدف".

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع الأمريكي محادثات منفصلة - في وقت لاحق اليوم - مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا ونظيره الياباني جين ناكاتاني للتأكيد مجددا على أهمية التحالف الأمريكي-الياباني والتزام واشنطن تجاه الأمن الإقليمي.

يشار إلى أن حاملة الطائرات جورج واشنطن تخضع حاليا لأعمال صيانة، وبمجرد الإنتهاء منها، فمن المقرر أن تحمل السفينة سرب الطائرات المتقدمة من طراز (إف-35سي)، المتمركز في الوقت الحالي في قاعدة جوية لمشاة البحرية الأمريكية في "إيواكوني" غربي اليابان.