الإحصاء: ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.1%

كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن معدل التضخم الشهرى لشهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2024، حيث سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (7.1%).

وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.9%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.3%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.1%).

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.4%).

وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.7%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%).

كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.8%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (13.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.2%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.6%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.2%).