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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 45 إشغالًا وتحرير 12 محضرًا بحملات متتالية بسوق بورسعيد كوم أمبو

رفع الاشغالات بسوق
رفع الاشغالات بسوق شارع بورسعيد بكوم أمبو
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين حملة استهدفت 45 حالة إشغال، فضلًا عن تحرير 12 محضر ومخالفة لحماية المستهلك، مع إعدام 75 سلعة منتهية الصلاحية.

وجاء ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة جميع الإشغالات بسوق شارع بورسعيد بكوم أمبو لتحقيق السيولة والانسياب المطلوب لحركة المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان أثناء زيارته لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بكوم أمبو، مع إزالة الإشغالات بسوق شارع بور سعيد، فقد تم تحقيق التكاتف والتكامل بين كافة الأجهزة بالوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك وإدارة البيئة ومنظومة النظافة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف التعليمات

وأكد أنه في ظل تنفيذ الحملات المتتالية لإزالة الإشغالات بشارع بورسعيد فقد بدأت الأعداد فى التناقص، وبالتوازي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف التعليمات بعدم التجاوز لخط التنظيم لمنع العودة مرة أخرى للإشغالات على الوجه الأكمل.

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45 حالة إشغال تحرير 12 محضر سوق شارع بورسعيد كوم أمبو أخبار محافظة أسوان