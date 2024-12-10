رفع 45 إشغالًا وتحرير 12 محضرًا بحملات متتالية بسوق بورسعيد كوم أمبو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين حملة استهدفت 45 حالة إشغال، فضلًا عن تحرير 12 محضر ومخالفة لحماية المستهلك، مع إعدام 75 سلعة منتهية الصلاحية.

وجاء ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة جميع الإشغالات بسوق شارع بورسعيد بكوم أمبو لتحقيق السيولة والانسياب المطلوب لحركة المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان أثناء زيارته لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بكوم أمبو، مع إزالة الإشغالات بسوق شارع بور سعيد، فقد تم تحقيق التكاتف والتكامل بين كافة الأجهزة بالوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك وإدارة البيئة ومنظومة النظافة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف التعليمات

وأكد أنه في ظل تنفيذ الحملات المتتالية لإزالة الإشغالات بشارع بورسعيد فقد بدأت الأعداد فى التناقص، وبالتوازي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف التعليمات بعدم التجاوز لخط التنظيم لمنع العودة مرة أخرى للإشغالات على الوجه الأكمل.

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