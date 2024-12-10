تشاهدون اليوم.. محمد صلاح يقود ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا وأتالانتا يتحدى ريال مدريد

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

07:45 جيرونا X ليفربول

07:45 دينامو زغرب X سيلتك

10:00 باير ليفركوزن X إنتر ميلان

10:00 شاختار دونيتسك X بايرن ميونخ

10:00 لايبزيج X أستون فيلا

10:00 أتالانتا X ريال مدريد

10:00 ريد بول سالزبورج X باريس سان جيرمان

10:00 كلوب بروج X سبورتنج لشبونة

10:00 ستاد بريست X آيندهوفن

مواعيد مباريات دوري البطولة الإنجليزية

09:45 بيرنلي X ديربي كاونتي

09:45 لوتون تاون X ستوك سيتي

09:45 بورتسموث X نوريتش سيتي

09:45 شيفيلد وينزداي X بلاكبيرن روفرز

09:45 سندرلاند X بريستول سيتي

09:45 بليموث أرجايل X سوانزي سيتي

10:00 ليدز يونايتد X ميدلزبره

دوري الكرة النسائية المصرية

02:30 الزمالك X الاتحاد السكندري

02:30 الجونة X المقاولون العرب

02:30 بيراميدز X زد إف سي