"الجارديان" تبرز مطالبة زيلينسكي بنشر قوات أجنبية في بلاده لحين الانضمام لـ "الناتو"

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على مطالبة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بنشر قوات أجنبية في بلاده، لحين انضمامها رسميا لحلف شمال الأطلنطي (الناتو).

وذكرت الصحيفة- في تقرير إخباري- أن الرئيس الأوكراني طرح هذا الاقتراح، أمس الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف، مع زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرز في أعقاب محادثات بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس الأوكراني أكد ضرورة استمرار تواجد تلك القوات على أراضي بلاده طالما ظلت أوكرانيا خارج حلف (الناتو)، مشيرة في نفس الوقت إلى أن ذلك الاقتراح يأتي قبل أيام من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض بعد فوزه الشهر الماضي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمعروف بموقفه الرافض لاستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي نشبت منذ ما يقرب من 33 شهرًا.

وأضافت أن في الوقت نفسه أعرب الرئيس الأوكراني عن موافقته على الانخراط في محادثات دبلوماسية، من أجل التوصل لتسوية سلمية للحرب في بلاده. كما أشار زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي المشترك إلى أنه يأمل في التواصل مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن؛ لمناقشة مسألة انضمام أوكرانيا للحلف.

ولفتت الصحيفة إلى أن زيارة زعيم المعارضة الألمانية لأوكرانيا تكتسب أهمية خاصة، حيث إنه أحد أهم المرشحين لتولي منصب المستشار الألماني خلفا للمستشار الحالي أولاف شولتز.

وأوضحت "الجارديان"، أن ميرز أعلن خلال زيارته لكييف عن اعتراضه على سياسة ألمانيا الحالية الرافضة لتزويد أوكرانيا بصواريخ حديثة بعيدة المدى من طراز "توروز"، متعهدا بتغيير تلك السياسة في حال انتخابه مستشارا لألمانيا.

وأشارت الصحيفة- في الختام- إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا منذ بداية الصراع مع روسيا لم يتوقف، لافتة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي مؤخرا على تقديم مساعدات اقتصادية لكييف في القريب العاجل تصل قيمتها إلى 4.4 مليار دولار.

