اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منطقة العبيات شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وداهمت منزلا وفتشته.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت منزلا فلسطينيا وفتشت محتوياته وانسحبت دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس المجلس القروي عبد الله زيادة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق 3 مداخل توصل بين قرية مادما جنوب نابلس وقرية عصيرة القبلية، وحاجز المربعة العسكرية بالسواتر الترابية، كما أغلق المدخل الموصل بين القرية وقرية بورين.
بوابة العرب
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منطقة "العبيات" شرق بيت لحم
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منطقة العبيات شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وداهمت منزلا وفتشته.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منطقة العبيات شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وداهمت منزلا وفتشته.