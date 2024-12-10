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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منطقة "العبيات" شرق بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منطقة العبيات شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وداهمت منزلا وفتشته.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت منزلا فلسطينيا وفتشت محتوياته وانسحبت دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس المجلس القروي عبد الله زيادة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق 3 مداخل توصل بين قرية مادما جنوب نابلس وقرية عصيرة القبلية، وحاجز المربعة العسكرية بالسواتر الترابية، كما أغلق المدخل الموصل بين القرية وقرية بورين.
 

الاحتلال الإسرائيلي بيت لحم