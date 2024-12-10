الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منطقة "العبيات" شرق بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منطقة العبيات شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وداهمت منزلا وفتشته.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت منزلا فلسطينيا وفتشت محتوياته وانسحبت دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس المجلس القروي عبد الله زيادة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق 3 مداخل توصل بين قرية مادما جنوب نابلس وقرية عصيرة القبلية، وحاجز المربعة العسكرية بالسواتر الترابية، كما أغلق المدخل الموصل بين القرية وقرية بورين.

