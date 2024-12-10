الإحصاء: انخفاض طفيف في التضخم الشهري بنسبة 0.1% خلال نوفمبر 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.8) نقطة لشهر نوفمبر 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.1%) عن شهر اكتوبر 2024.

وأشار الجهاز، إلى أنه ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.4%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (-12.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.2%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (7.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (13.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.6%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.0%) لشهر نوفمبر 2024 مقابل (26.3%) لشهر أكتوبر 2024.

وأضاف الجهاز: التغير الشهري لشهــر نوفمبر 2024 مقارنة بشهـر أكتوبر 2024، وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-2.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%) انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.4%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.0%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-12.4%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%) ،ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.4%).