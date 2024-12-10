اليوم.. نظر محاكمة عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

تستكمل محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، ثالث جلسات محاكمة المخرج عمر زهران، على خلفية اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية ثمينة من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة.

ومن المنتظر - خلال جلسة اليوم، أن تدلي شاليمار شربتلي بأقوالها في اتهام المخرج عمر زهران بسرقة متعلقاتها، ويُرجح أنه سيحضر معها زوجها المخرج خالد يوسف.

الجلسة السابقة

وشهدت الجلسة السابقة حضور 3 محامين للدفاع عن عمر زهران، من بينهم المحامي مرتضى منصور، الذي كلفته نقابة المهن السينمائية بالدفاع عنه، وحضر عنه نجله أحمد مرتضى، إلى جانب محاميين آخرين.

وطالب فريق الدفاع بتفريغ هاتف زهران الذي يزعم أنه يحتوي على رسائل تهديد متبادلة بينه وبين خالد يوسف، واستدعاء شهود النفي والإثبات، بالإضافة إلى تقديم فواتير تثبت ملكية المجوهرات موضوع الاتهام، كما طلبوا الإفراج عن زهران بضمان مالي نظراً لتدهور حالته الصحية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأمرت باستمرار حبسه.

وكان زهران قد نُقل إلى السجن المركزي بطريق الإسكندرية الصحراوي بعد قضاء عدة أيام في قسم شرطة الجيزة، وفي الوقت ذاته، قدم الدفاع طلباً بتعويض مدني مؤقت بقيمة مليون جنيه، معتبرين أن القضية قائمة على بلاغ كاذب.

كيف لرجل ثري أن يسرق؟

قال أحمد مرتضى منصور دفاع المخرج عمر زهران، إنه سيطلب تأجيل القضية من أجل الإطلاع ومراجعة الواقعة بشكل جيد ومعرفة ما جاء بالتحقيقات السابقة، مؤكدًا أن الجميع يقف مع عمر زهران ويدعمه ؛ ونستبعد موضوع السرقة ، فكيف لرجل ثري أن يسرق ؟.

وخلال الجلسة الماضية، وصل المخرج عمر زهران، مرتديا "ترنج أسود"، في حراسة أمنية مشددة؛ لمحكمة الجيزة لحضور ثاني جلسات محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة.

محاكمة عمر زهران

يُذكر أنه قد جرى ضبط المتهم، من قبل وبحوزته حقيبة جلد سوداء اللون تحتوي على 5 علب بداخلها مجموعة من الإكسسوارات النسائية.

وبمواجهته، أقر بأن المضبوطات حصل عليها من شاليمار شربتلي، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجدير بالذكر، أن نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، قرر توكيل المستشار مرتضى منصور محاميا للدفاع عن المخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وأكدت نقابة المهن السينمائية فى بيانا لها: «وكلت نقابة المهن السينمائية المستشار مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح للدفاع عن المخرج عمر زهران».

يشار إلى أن المخرج عمر زهران، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعى بعد اتهامه بسرقة محتويات شقة الفنانة شاليمار شربتلى، زوجة المخرج خالد يوسف، حيث حاز على دعم كبير من الفنانين والإعلاميين.