حقيبة سوداء ورسائل تهديد.. تفاصيل مثيرة في قضية عمر زهران وشاليمار الشربتلي

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة المخرج عمر زهران في القضية رقم 7493 لسنة 2023 المتهم فيها بسرقة مجوهرات واكسسوارات ذهبية من شقة الفنانة التشكيلة شليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

رسائل تهديد متبادلة

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى أقوال أحد أعضاء هيئة الدفاع الـ3 الحاضرين عن المتهم حول القضية والذي طالب بتفريغ هاتف زهران الذي يقول إنه يحتوي على رسائل تهديد متبادلة بينه وبين خالد يوسف، واستدعاء شهود النفي والإثبات، بالإضافة إلى تقديم فواتير تثبت ملكية المجوهرات موضوع الاتهام، كما طلبوا الإفراج عن زهران بضمان مالي نظراً لتدهور حالته الصحية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأمرت باستمرار حبسه.

كما طالب باستدعاء الفنانة شيلمار شربتلي للاستماع إلى أقواله أمام هيئة المحكمة كشاهدة إثبات، علاوة على السماح لهيئة دفاع المتهم بطرح عدة أسئلة للفنانة أمام هيئة المحكمة.

قال أحمد مرتضى منصور دفاع المخرج عمر زهران، إنه سيطلب تأجيل القضية من أجل الإطلاع ومراجعة الواقعة بشكل جيد ومعرفة ما جاء بالتحقيقات السابقة، مؤكدًا أن الجميع يقف مع عمر زهران ويدعمه ؛ ونستبعد موضوع السرقة ، فكيف لرجل ثري أن يسرق؟

وخلال الجلسة الماضية، وصل المخرج عمر زهران، مرتديا "ترنج أسود"، في حراسة أمنية مشددة؛ لمحكمة الجيزة لحضور ثاني جلسات محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة.

وكان زهران قد نُقل إلى السجن المركزي بطريق الإسكندرية الصحراوي بعد قضاء عدة أيام في قسم شرطة الجيزة، وفي الوقت ذاته، قدم الدفاع طلباً بتعويض مدني مؤقت بقيمة مليون جنيه، معتبرين أن القضية قائمة على بلاغ كاذب.

استغل غيابها وسرق الشقة

قال مصطفى رمضان، محامي شاليمار شربتلي، أمام هئية المحكمة، إن الفنانة لم تعطي المتهم المجوهرات على سبيل الهدية مستندا لأقوال الفنانة في نص التحقيقات أمام النيابة، وذلك حينما تساءل أعضاء هيئة المحكمة بأن المتهم قال في التحقيقات: إن المجوهرات المحرزة حصل عليها كهدية من شاليمار الشربتلي، مشيرا إلى أن المتهم استغل فترة غيابها عن الشقة وقام بسرقة المجوهرات وحينما عادت اكتشفت السرقة ومن ثم حررت محضر بذلك.

ولأن سرقة شقة موكلتي ليس بها مظاهر كسر للخزينة أو غيرها، فالمسألة لم يكن بها اتهام صريح لأحد، وبناءً عليه لم يكن هناك جهد زهيد بعمل تحريات لعدم وجود متهم واضح.

واستعلمت عن البلاغ فتبين بأنه تم حفظه، فقامت بعمل تظلم، ولكن عمر زهران نصحها بالبحث عن المجوهرات في شقتها وهو سيساعدها من خلال أحد الأشخاص في العثور عليها.

سر الحقيبة السوداء .. أمر إحالة زهران

وجاء في أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة المجني عليها.

وبينت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عمر زهران عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

ليلة القبض على زهران

يُذكر أنه قد جرى ضبط المتهم، من قبل وبحوزته حقيبة جلد سوداء اللون تحتوي على 5 علب بداخلها مجموعة من الإكسسوارات النسائية.

وبمواجهته، أقر بأن المضبوطات حصل عليها من شاليمار شربتلي، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجدير بالذكر، أن نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، قرر توكيل المستشار مرتضى منصور محاميا للدفاع عن المخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وأكدت نقابة المهن السينمائية فى بيانا لها: «وكلت نقابة المهن السينمائية المستشار مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح للدفاع عن المخرج عمر زهران».

يشار إلى أن المخرج عمر زهران، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعى بعد اتهامه بسرقة محتويات شقة الفنانة شاليمار شربتلى، زوجة المخرج خالد يوسف، حيث حاز على دعم كبير من الفنانين والإعلاميين.