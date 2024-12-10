من العدوى إلى الربو.. تعرف على أسباب السعال وكيفية علاجه بطرق فعالة

كشف الدكتور ميلان هان، أستاذ أمراض الرئة بجامعة ميشيغان، عن أنواع السعال الشائعة وأسبابها وطرق علاجها، وفقا لما نشرته مجلة ذا صن.

والسعال هو أحد الأعراض الشائعة المصاحبة لأمراض الجهازي التنفسي، والذي يعاني منها العديد من الأشخاص مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

ورغم أن السعال يبدو متشابها إلا أن أسبابه تختلف مما يؤثر على طريقة العلاج المناسبة.

1. السعال الناتج عن العدوى

يظهر بسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية، ويصاحبه أعراض مثل ارتفاع الحرارة، الإعياء، وتورم الغدد. يمكن أن يكون ناتجًا عن التهابات مثل:

• التهاب الحنجرة: شائع عند الأطفال.

• التهاب رئوي أو سعال ديكي: مصحوب بصفير أو صعوبة في التنفس.

• التهاب القصيبات الهوائية بسبب الفيروس المخلوي التنفسي خاصة عند الأطفال.

العلاج:

• العدوى الفيروسية: الراحة، خافضات الحرارة واستنشاق البخار.

• العدوى البكتيرية: المضادات الحيوية إذا كان المخاط ملونًا (أخضر أو أصفر).

2. السعال بسبب الربو

الربو يسبب التهاب مجاري الهواء السفلية، مما يؤدي إلى سعال يزداد ليلًا أو بعد الرياضة، وقد يصاحبه أزيز وضيق في الصدر.

العلاج:

• أجهزة الاستنشاق لتوسيع مجاري الهواء.

• الستيرويدات الفموية أو الأدوية المناعية للحالات الشديدة.

3. السعال الناتج عن مشاكل الأنف والجيوب الأنفية

عندما تتأثر الجيوب الأنفية، يمكن أن يتسبب التنقيط الأنفي الخلفي (تساقط المخاط إلى الحلق) في السعال.

العلاج:

• بخاخات الأنف الستيرويدية.

• مضادات الهيستامين إذا كانت الحساسية هي السبب.

• استنشاق البخار أو شطف الأنف بالمحلول الملحي.

4. سعال ارتجاع الحمض

يحدث بسبب ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء مما يسبب تهيج الحلق وسعالًا جافًا.

العلاج:

• تجنب الأطعمة الحمضية مثل الطماطم.

• تناول وجبات صغيرة متعددة.

• ارتداء ملابس مريحة وغير ضيقة.

5. السعال الناتج عن الأدوية

بعض الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (لارتفاع ضغط الدم) تسبب سعالًا جافًا كأثر جانبي.

العلاج:

• استشارة الطبيب لتبديل الدواء أو وصف بديل مناسب.

6. سعال المدخنين وأمراض الرئة المزمنة

التدخين وأمراض مثل الانسداد الرئوي المزمن قد يؤديان إلى سعال مزمن وضيق في التنفس.

العلاج:

• الإقلاع عن التدخين هو الحل الأمثل.

• استخدام أجهزة استنشاق وأدوية للتخفيف من الأعراض.

• في الحالات الشديدة، قد تكون الجراحة مطلوبة.

7. السعال الناتج عن الجلطات الدموية

قد يكون السعال علامة على انسداد رئوي خطير بسبب جلطة دموية، ويترافق عادة مع ألم في الصدر وضيق في التنفس.

العلاج:

• التوجه الفوري للطوارئ في حالة الاشتباه بالإصابة.

فهم نوع السعال وأسبابه يسهم في اتخاذ العلاج المناسب مما يخفف الأعراض ويسرع من الشفاء.