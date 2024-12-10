رئيس جامعة حلوان يهنئ وكيلة كلية علوم الرياضة لتكريمها في البطولة العربية الأولى للشراع 

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتورة سارة البيه، وكيل كلية علوم الرياضة للبنات بالجامعة، على تكريمها في البطولة العربية الأولى للشراع المخصصة للإناث، التي أُقيمت في مملكة البحرين.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لدورها الريادي في طرح فكرة إقامة بطولة خاصة للإناث فقط، وقد تم التكريم من قبل الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، عضو اللجنة الأولمبية، والشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع، وبحضور كل من سعيد زاده، الأمين العام للاتحاد العربي، ونعمان الحسن، الأمين العام المساعد.

وقد شاركت الدكتورة سارة البيه في فعاليات وسباقات البطولة بصفتها نائب رئيس الاتحاد العربي للشراع ووكيل كلية علوم الرياضة للبنات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مما يعزز دورها القيادي والريادي في دعم الرياضة النسائية وتكافؤ الفرص.

من جهتها، أكدت الدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية علوم الرياضة للبنات، أن هذه البطولة ليست مجرد حدث رياضي، بل هي رسالة تضامن ودعم لقدرات المرأة العربية، وتعزيز لمكانتها في المجال الرياضي على المستوى الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه المشاركة كخطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الرياضة وتشجيع الفتيات على الإسهام في مختلف المجالات الرياضية.

وأوضحت، أن الرياضة حق للجميع دون أي استثناء.

واعتبرت أن هذه البطولة تمثل خطوة أولى استراتيجية نحو فتح آفاق جديدة للرياضة النسائية في المنطقة العربية، مهدت الطريق للأجيال القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والتمكين للمرأة. فهي بذلك ترسم مسارًا واعدًا للتغيير الإيجابي وتعزيز مكانة المرأة في المجال الرياضي.