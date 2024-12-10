مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: البعثة السورية تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إن البعثة السورية تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة، لافتًا إلى أن وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، لا يزال متواجدًا في دمشق.



وأوضح الضحاك في تصريحاته للصحفيين أن الدبلوماسيين السوريين مستمرون في العمل مع الحكومة الحالية لحين تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأضاف الضحاك أنه يتلقى توجيهاته مباشرة من وزير الخارجية، وينفذها في إطار مهامه.



وأكد أن الدبلوماسيين السوريين يواصلون حضور الاجتماعات في الأمم المتحدة ويستمرون في تمثيل الشعب السوري كجزء من مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن البعثة السورية ستستمر في التعاون مع الأمم المتحدة في كافة المجالات، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار جهود استعادة الاستقرار والأمن في سوريا.