رئيس جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز": أهم التحديات التي أواجهها "اختيار كوادر الصف الثاني" و"جذب الطلاب لحضور المحاضرات"

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة إنه يوجد تحديات كثيرة منها أننا نحتاج أن نعمل كوادر الصف الثاني داخل الجامعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": ثاني أهم تحد أمامي جذب الطلاب للحضور بالجامعة، لأن هناك كثيرًا من الطلاب عزفوا عن الحضور، لاعتمادهم على الموبايل، لأن اليوم الموبايل يسجل المحاضرات، أسمع المحاضرة وأنا جالس في البيت، وتلك النظرية توجد بكثرة في الكليات النظرية، لكن عندما أنظم له أنشطة وتكليفات ونماذج محاكاة ودورات تدريبية يحرص على الحضور، لذلك أسعى للتطوير في آليات التعلم داخل الجامعة.