رئيس جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز": تطوير قصر العيني وإسكان أعضاء هيئة التدريس مشروعات جار تنفيذها

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن أهم الملفات التي وجدها هي المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الجامعة، وهي: «مشروع مستشفى 500500 ومشروع تطوير قصر العيني، ومشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس، ومسرح دولت أبيض»، وأيضًا مشروع المجمع الطبي، وهذه كلها مشروعات كبيرة، وكانت على رأس أولوية العمل بمجرد تولي المسئولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": كنت حريصًا على أن ابدأ بجميع الملفات الأساسية، لكن بالطبع الملفات العاجلة هي التي بدأت بها، وأحد أهم الملفات العاجلة هو ملف «مستشفى 500500»؛ لأنه مطلوب أن يفتتح المستشفى قبل حلول شهر رمضان الكريم، وبالتالي هذا ملف عاجل اقتضى السرعة في التعامل حتى نستطيع تشغيل هذا المستشفى في أقرب وقت.