قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مواقع للجيش السوري في المعضمية والسلمية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل لها، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت قصفًا عنيفًا استهدف مواقع للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري في منطقة المعضمية شمال غرب دمشق، في تصعيد جديد ضد الأهداف العسكرية السورية.



كما طال القصف محيط مدينة السلمية في الريف الشرقي لمدينة حماة وسط سوريا، مما أسفر عن دمار واسع في المواقع المستهدفة.

وفي تطور آخر، أكدت القناة أن دبابات الجيش الإسرائيلي عبرت من القنيطرة وتقدمت نحو مشارف ريف دمشق، في خطوة تزامنت مع تصعيد العمليات العسكرية في المنطقة.

وتستمر التوترات العسكرية في مختلف أنحاء سوريا، وسط تصاعد الهجمات الجوية والبرية التي تستهدف مواقع استراتيجية للجيش السوري.