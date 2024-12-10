ads
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أنوسة كوتة تنشر صورة لها مع محمد رحيم وتعلق: "أيام ما قلبي كان لسه معايا"

محمد رحيم وزوجته
محمد رحيم وزوجته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت أنوسة كوتة زوجة الملحن الراحل محمد رحيم على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صوره لها مع زوجها الراحل.

وعلقت أنوسة كوتة على الصورة برسالة وكلمات مؤثرة "أيام ما قلبي كان لسه معايا"، في رسالة منها على زوجها الراحل محمد رحيم.

منشور زوجة محمد رحيم 

أعلنت أنوسة كوتة أنها ستقاضي كل من تعرض بالشائعات والأخبار المغلوطة عن وفاة الملحن محمد رحيم، وذلك بعد تقرير الطب الشرعي الذي نفى وجود شبهة جنائية في وفاة رحيم.

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم قد قدم عدد كبير من الألحان الغنائية لأهم وأبرز نجوم العالم العربي، منهم الهضبة عمرو دياب، الكينج محمد منير، اليسا، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، هشام عباس، مصطفى قمر.

أنوسة كوته زوجة محمد رحيم محمد رحيم الملحن محمد رحيم عمرو دياب إليسا محمد منير