أنوسة كوتة تنشر صورة لها مع محمد رحيم وتعلق: "أيام ما قلبي كان لسه معايا"

نشرت أنوسة كوتة زوجة الملحن الراحل محمد رحيم على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صوره لها مع زوجها الراحل.

وعلقت أنوسة كوتة على الصورة برسالة وكلمات مؤثرة "أيام ما قلبي كان لسه معايا"، في رسالة منها على زوجها الراحل محمد رحيم.

منشور زوجة محمد رحيم

أعلنت أنوسة كوتة أنها ستقاضي كل من تعرض بالشائعات والأخبار المغلوطة عن وفاة الملحن محمد رحيم، وذلك بعد تقرير الطب الشرعي الذي نفى وجود شبهة جنائية في وفاة رحيم.

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم قد قدم عدد كبير من الألحان الغنائية لأهم وأبرز نجوم العالم العربي، منهم الهضبة عمرو دياب، الكينج محمد منير، اليسا، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، هشام عباس، مصطفى قمر.