الخارجية الأمريكية: قد نتعامل مع الأطراف المحلية في سوريا للحفاظ على أمن سفارتنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات لتأمين منشآت سفارتها في سوريا بعد انهيار حكومة الأسد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة أوقفت عملياتها في سفارتها في دمشق في فبراير 2012، ولم تقم علاقات دبلوماسية مع حكومة الأسد بعد ذلك، وكانت جمهورية التشيك بمثابة القوة الحامية للولايات المتحدة في سوريا.

وقال ميلر "لقد اتخذنا خطوات لتأمين سفارتنا، ونعتقد أن سفارتنا، التي بالطبع لا نمتلك موظفين فيها، إلا أنها لا تزال آمنة".

وأضاف " لم يكن هناك أي موظفين أمريكيين في سوريا حين انهيار الحكومة، لكن الولايات المتحدة قادرة في بعض الأحيان على التعامل مع الأطراف المحلية للحفاظ على أمن سفارتها، والتأكد من عدم انتهاكه، وقد اتخذنا تلك الخطوات".