الدفاع المدني السوري: انتهاء البحث عن معتقلين في سجن صيدنايا دون العثور على زنازين سرية

أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) انتهاء عملياته للبحث عن زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا، سيئ السمعة، دون العثور على أي أدلة تؤكد وجودها.

وأكد الدفاع المدني أن فرقه مختصة، بمشاركة فريقين من الكلاب البوليسية المدربة (K9) وفرق دعم وإسعاف، قامت بتفتيش شامل لجميع مرافق السجن، بما في ذلك الأقسام الداخلية، الباحات، الأبنية الخارجية، بالإضافة إلى تتبع المداخل، فتحات التهوية، أنابيب الصرف الصحي، وكابلات الكهرباء والمراقبة.

وأضاف البيان أن العمليات جرت بالتعاون مع أشخاص على دراية كاملة بتفاصيل السجن، لكن لم يتم العثور على أي مواقع مغلقة أو سراديب غير معروفة، رغم الشهادات التي قدمها ذوو المفقودين حول احتمال وجود معتقلين في أماكن معزولة.

وأعرب الدفاع المدني عن خيبة أمله لعدم العثور على أدلة تكشف مصير الآلاف من المعتقلين المفقودين، مؤكدًا تضامنه مع عائلات الضحايا ومعاناتهم في انتظار أخبار عن أحبائهم.

ودعا الدفاع المدني مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر عند تداول المعلومات المتعلقة بالمعتقلين والسجون، مشيرًا إلى انتشار الشائعات التي قد تؤدي إلى أذى نفسي لعائلات الضحايا. كما ناشد بعدم العبث أو الحفر في مواقع السجون لتجنب تدمير أدلة قد تكون حاسمة في جهود الكشف عن الحقيقة والمحاسبة.

وختم البيان بدعوة المؤسسات الدولية والجهات المحلية لدعم الجهود المبذولة للكشف عن مصير المفقودين، مؤكدًا استعداد الدفاع المدني السوري لتوظيف إمكانياته في هذا الإطار، بما في ذلك المساعدة في تحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وتسليمها لذويها، في خطوة لدعم العدالة الانتقالية وبناء السلام.