رئيس مكتب الأمن القومي البولندي يؤكد عجز قوات كييف حتى بعد التعبئة

أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا أن قوات كييف عاجزة عن استرجاع الأراضي حتى بعد التعبئة.

وقال سيفيرا: "إن أوكرانيا حتى بعد التوسع المحتمل في التعبئة، لن تكون قادرة على إعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا".

وأشار سيفيرا إلى أن التعبئة ستكون "موارد بشرية قليلة للغاية"، مضيفًا أن لا صحة لأي معلومات تفيد بظهور القوات البولندية في أوكرانيا.

يشار إلى أن وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصدر في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد في البلاد من 25 إلى 18 عاما بسبب نقص عديد العسكريين في القوات الأوكرانية. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن إدارة بايدن أوضحت أسباب دعوتها هذه بأنها "حسابات رياضية بحتة".

الجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وتعليقا على مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف بخفض سن التعبئة، وصف بلينكن بأنه "حثالة نادرة"، مؤكدا أن السلطات الأمريكية لا تهتم إن ماتوا وعمرهم 18 عاما.