جامعة المنيا تحصد 12 ميدالية في اللقاء الرياضي لذوى الإعاقة بالإسكندرية

شاركت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة في اللقاء الرياضي الذي نظمته وزارة الشباب للأشخاص ذوى الإعاقة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية، بمشاركة 24 جامعة بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية تحت شعار " نحن الحياة"، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أسفرت المنافسات التي شارك فيها فريق الجامعة عن الفوز ب 12 ميدالية ذهبيه وفضيه وبرونزية.

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا علي حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب ذوي الهمم لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوفير سبل الدعم لهم داخل الكليات وإتاحة المشاركة الواسعة لذوي الهمم في مختلف المجالات مشيرا إلى حصولهم على مراكز متقدمة خلال كافة المحافل الرياضية.

وأعلن الدكتور فرحات حصول الجامعة علي 5 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضة و4 ميداليات برونزية كما صعد فريق كرة الجرس للمربع الذهبي بالمنافسات موجها التهنئة للطلاب الفائزين والمشاركين في اللقاء الرياضي.

وأوضح أن اللقاء يهدف إلى الارتقاء بمستوى اللياقة والكفاءة البدنية لدى الطلاب الجامعيين ذوي الاحتياجات في الأنشطة الرياضية الجامعية، وتحقيق التوازن النفسي وتنمية الثقة بالنفس وتقدير الذات.

ضمت هيئة الإشراف وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة والدكتور يسري خلاف مدير مركز متحدي الإعاقة والدكتور سويسي رمضان ورانيا حسانين اخصائي المركز والحسيني سيد مدرب العاب قوي.

يذكر أن مشاركة الجامعات تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم، وتزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية.