واشنطن: لم نتوقع سقوط حكومة بشار الأسد

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، بأن الحكومة الأمريكية لم تتوقع سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "لم نتوقع رأسًا سقوط الأسد، لكننا رأينا بالتأكيد أن نظامه قد أضعِف إلى حد كبير".

وكما أشار الدبلوماسي، فإن هذا التطور للأحداث أصبح ممكنا بفضل الإضعاف المزعوم لمواقف حلفاء الأسد الرئيسيين في المنطقة، المتمثلين في روسيا وإيران و"حزب الله"، فضلا عن الضغط الدولي على سوريا بما في ذلك من الولايات المتحدة.

وقال ميلر: "لقد تم تطوير النهج تجاه سوريا في المراحل الأخيرة من إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما واستمر حتى الأيام الأخيرة، مما أدى في النهاية إلى الوضع الذي نجد أنفسنا فيه الآن".

ووفقا له، فإن مقاربات "الإدارة الحالية لإضعاف داعمي الأسد الرئيسيين: روسيا وإيران وحزب الله" أدت أيضا إلى الوضع الحالي.

وأفادت وسائل إعلام سورية اليوم الاثنين، بأن قيادة المعارضة المسلحة قررت تكليف رئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

ونشرت القيادة العامة للفصائل السورية، مقطع فيديو من اجتماع أحمد الشرع (الجولاني) مع رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي لتنسيق انتقال السلطة بشكل سلمي في البلاد.

هذا وكان رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي قد أعلن عبر وسائل الإعلام يوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد. وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر الأحد أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية صباح يوم الأحد في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.