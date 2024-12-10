رئيس جامعة المنيا: برنامج القيادات الجامعية منصة للمشاركة وتبادل الخبرات

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن جامعة المنيا تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية، التي تساهم في تطوير التعليم العالي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عصام فرحات في فعاليات انطلاق برنامج القيادات الجامعية المصرية بنسخته السادسة والذي نظمته هيئة فولبرايت بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور أيمن عاشور مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، وبمشاركة قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس برنامج فولبرايت في مصر عام 1949 والاحتفال بمرور 75 عامًا من الصداقة والتبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة. تناولت ورشة العمل على مدى ثلاثة أيام بحضور خبير أمريكي دور الجامعات في دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا الحدث يعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتعميق هذه الشراكات لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم والبحث العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة أن النسخة السادسة من برنامج القيادة الجامعية والذي تم تأسيسه عام 2018 وأصبح على مر السنين مساحة ومنصة للمشاركة وتبادل الخبرات، ويجمع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية مع خبراء أمريكيين لتطوير منظومة التعليم العالي في سياق أجندة التنمية المستدامة في مصر.

يذكر أن برنامج قيادات الجامعات المصرية هو منحة مقدمة من هيئة فولبرايت لرؤساء الجامعات، حيث تعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة يهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة في النواحي الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.