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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البرازيل تخلي سفارتها في دمشق

سفارة البرازيل في
سفارة البرازيل في دمشق
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أعلنت السلطات البرازيلية إخلاء سفارة البلاد في العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وكالة "UOL".

وذكرت الوكالة أن "رئيس البرازيل أمر بإخلاء سفارة البلاد في دمشق".

وبحسب الوكالة "في إطار عملية الإخلاء التي ستشارك فيها الأمم المتحدة، سيتم إرسال موظفي السفارة إلى لبنان"، كما أكدت الوكالة أن القنصلية البرازيلية في دمشق "ستظل مفتوحة".

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة في وقت سابق، عن تقديم ضمانات أمنية للبعثات الدبلوماسية المتواجدة في العاصمة السورية دمشق.

وأعلنت السفارة الروسية لدى دمشق، أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد.

ويأتي ذلك بعد ساعات من دخول المعارضة المسلحة دمشق، وإعلان فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".

البرازيل سفارة دمشق سفارة البرازيل في دمشق