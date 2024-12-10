إسكتلندا.. انتشال حطام طائرة بعد أكثر من عام على اختفائها

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة الإسكتلندية، أعلنت انتشال حطام طائرة من البحر اختفت منذ أكثر من عام وبها رفات بشرية.

وأشارت الشرطة المحلية في بيانها، إلى أن الحطام يعود إلى طائرة من طراز "سيسنا 172" مسجلة في ألمانيا، وكانت قد اختفت في بحر الشمال بين الجزر الإسكتلندية والنرويج في سبتمبر الماضي.

وأضاف بيان الشرطة الإسكتلندية، أن الطائرة الألمانية الخفيفة من طراز "سيسنا 172"، عثر عليها يوم الجمعة الماضي شمال شرق ليرويك المركز الإداري لجزر إسكتلندا، كما تم سحبها إلى الشاطئ بواسطة قارب صيد يوم الأحد الماضي.