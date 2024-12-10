بريطانيا: سنحكم على إدارة المعارضة السورية للعمليات من خلال أفعالها

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، إن بلاده ستحكم على إدارة المعارضة السورية للعمليات من خلال أفعالها.

وقال ديفيد لامي: "هذه لحظة خطر وفرصة حقيقية في نفس الوقت للسوريين والمنطقة.. سنحكم على إدارة العمليات من خلال أفعالها"، مضيفا: "الوضع الإنساني في سوريا صعب وبحاجة ماسة إلى التحرك".

وأكمل لامي: "لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا.. نحن بحاجة لإعادة الأمن ومنع الفوضى"، مردفا: "الحرب الأهلية السورية يمكن أن تؤدي إلى أزمة هجرة جديدة للمملكة المتحدة حيث يحاول المزيد من الناس عبور القناة".

هذا وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأن "المملكة المتحدة تقدم 11 مليون جنيه إسترليني إضافية من المساعدات الإنسانية لشعب سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا، حيث نزح ما يقدر بنحو 370000 شخص بسبب الأحداث الأخيرة".

وأعلنت عن إيقاف أي قرارات بشأن طلبات اللجوء من البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث صرح متحدث باسم الوزارة: "أوقفت وزارة الداخلية القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية بينما نقيم الوضع الحالي".